Классы для киберспортсменов откроют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019-2020 учебном году в Москве откроют классы для киберспорта и информационных технологий. Инициатором выступил ГБОУ ДПО "Центр патриотического воспитания и школьного спорта", сообщает Агентство "Москва".

По словам директора центра Ольги Ярославской, это полноценное образование для будущих 10-ти и 11-классников с основной программой, которая пройдет государственную аккредитацию.

В киберклассы планируется набрать 120 человек. Набор будет проходить на основе аттестатов за девятый класс. Приоритетное право получат дети, которые принимали участие в киберспортивных турнирах.

"Специальные дисциплины будут преподавать тренеры. У нас есть пул тренеров, которые готовят киберспортсменов", – добавила Ярославская.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в российских школах не хватает учителей начальных классов, преподавателей английского языка, математики и информатики.