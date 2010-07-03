Васильева заявила о нехватке учителей начальных классов в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в российских школах не хватает учителей начальных классов, преподавателей английского языка, математики и информатики, сообщает "Интерфакс".

По словам Васильевой, раньше в министерстве рассчитывали, что с проблемой удастся справиться благодаря педагогическим колледжам, где готовят учителей начальной школы, однако эти надежды не оправдались.

Ранее Васильева заявила, что проблемы, возникающие после публикации учителями фотографий в социальных сетях, необходимо решать деликатно. Она подчеркнула, что нельзя забывать о таком понятии как "личная жизнь".

