Россияне винят родителей в школьных драках

Ответственность за драки школьников большинство россиян возлагают на родителей и воспитание в семье. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
По словам социологов, родителей винят 62% респондентов. Еще 30% назвали ответственными учителей и школу. А 23% грешат на СМИ. Порядка 12% россиян уверены, что в потасовках виноваты сами дети и среда их обитания.
Мнения граждан о допустимости драк в школах разделились. Оказалось, что 57% опрошенных считают их обычным явлением, если дети не проявляют особой жестокости. А 43% респондентов убеждены в недопустимости любого проявления жестокости со стороны школьников.
Исследование проводилось 1 апреля по телефону среди 1,6 тысячи жителей России. Участниками стали граждане от 18 лет.
Один из последних случаев драк с участием школьников произошел в марте, когда ученица столичной школы набросилась с ножом на одноклассницу. Эту информацию сейчас проверяют следователи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.