Россияне винят родителей в школьных драках

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Ответственность за драки школьников большинство россиян возлагают на родителей и воспитание в семье. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По словам социологов, родителей винят 62% респондентов. Еще 30% назвали ответственными учителей и школу. А 23% грешат на СМИ. Порядка 12% россиян уверены, что в потасовках виноваты сами дети и среда их обитания.

Мнения граждан о допустимости драк в школах разделились. Оказалось, что 57% опрошенных считают их обычным явлением, если дети не проявляют особой жестокости. А 43% респондентов убеждены в недопустимости любого проявления жестокости со стороны школьников.

Исследование проводилось 1 апреля по телефону среди 1,6 тысячи жителей России. Участниками стали граждане от 18 лет.

Один из последних случаев драк с участием школьников произошел в марте, когда ученица столичной школы набросилась с ножом на одноклассницу. Эту информацию сейчас проверяют следователи.