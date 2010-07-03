СК проверяет информацию о нападении школьницы с ножом на одноклассницу

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Следователи проводят проверку по факту конфликта двух девочек в школе на востоке Москвы, в результате которого одна из них получила ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 марта. Девочку ударила ножом одноклассница. Пострадавшая скрыла этот факт от учителей и других детей. Рану обнаружила вечером мать девочки, после чего ее доставили в больницу.

В настоящий момент следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Будут опрошены одноклассники девочек, сотрудники школы и родители подростков.

После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем директор школы № 1596 Константин Петров опроверг информацию, что якобы в стенах учебного заведения произошел конфликт между девочками. Он отметил, что получил информацию о госпитализации ребенка вечером 25 марта. По его словам, в тот день конфликтов и нападений в школе не было, уточняет Агентство "Москва".

