СК проверяет информацию о нападении школьницы с ножом на одноклассницу

Следователи проводят проверку по факту конфликта двух девочек в школе на востоке Москвы, в результате которого одна из них получила ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.
По данным ведомства, инцидент произошел 25 марта. Девочку ударила ножом одноклассница. Пострадавшая скрыла этот факт от учителей и других детей. Рану обнаружила вечером мать девочки, после чего ее доставили в больницу.
В настоящий момент следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Будут опрошены одноклассники девочек, сотрудники школы и родители подростков.
После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Между тем директор школы № 1596 Константин Петров опроверг информацию, что якобы в стенах учебного заведения произошел конфликт между девочками. Он отметил, что получил информацию о госпитализации ребенка вечером 25 марта. По его словам, в тот день конфликтов и нападений в школе не было, уточняет Агентство "Москва".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.