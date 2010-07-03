Полиция проверит факт драки первоклассника и психолога на севере Москвы

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В одной из столичных школ произошла драка с участием первоклассника и психолога. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в школе, располагающейся на улице Корнейчука. На перемене подрались два первоклассника. В драку вмешался школьный психолог, которого впоследствии один из учеников обвинил в нанесении побоев.

По словам собеседника агентства, побои были зафиксированы в медучреждении. В свою очередь, психолог обратился в травмпункт, где также зафиксировали ушибы. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что проводится доследственная проверка.

В начале марта в СМИ появилась информация, что в столичной школе № 354 мальчик избил одноклассника. Пострадавший якобы был госпитализирован в бессознательном состоянии. Впоследствии информацию опровергла директор учебного заведения Татьяна Родионова.

Она отметила, что между детьми действительно произошел конфликт в раздевалке после урока физкультуры, однако школьники не получили серьезных травм.

