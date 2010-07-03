Школьница обвиняет шестерых одноклассников в выдергивании волос

Полицейские проверяют информацию о том, что в школе на севере Москвы ученики выдергивали волосы 12-летней однокласснице, сообщает РИА Новости.
В полицию обратились 5 марта из детской поликлиники, куда поступила девочка 2007 года рождения с множественными повреждениями головы. Она рассказала, что накануне шестеро одноклассников выдергивали ей волосы.
По данному факту проводится проверка. Уже опрошена мать пострадавшей. Она пояснила, что конфликт у дочери с одноклассниками произошел в школьной раздевалке.
Конфликты в школе в последнее время участились. В феврале в городе Большой Камень один из учеников школы № 2 жестоко издевался над детьми, ударил одну из одноклассниц в живот. У нее подозревают разрыв селезенки. За это родители учащихся отвели обидчика в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Подросток получил телесные повреждения.
Кроме того, 27 февраля ученицы третьего класса подрались в столичной школе. С травмами они были госпитализированы. Причины драки выясняют следователи. По их информации, конфликт между девочками произошел в школе в районе Дорогомилово. В стычке участвовали девочки 2009 и 2010 годов рождения. В результате они получили сотрясение мозга и ушибы живота.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.