Школьница обвиняет шестерых одноклассников в выдергивании волос

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Полицейские проверяют информацию о том, что в школе на севере Москвы ученики выдергивали волосы 12-летней однокласснице, сообщает РИА Новости.

В полицию обратились 5 марта из детской поликлиники, куда поступила девочка 2007 года рождения с множественными повреждениями головы. Она рассказала, что накануне шестеро одноклассников выдергивали ей волосы.

По данному факту проводится проверка. Уже опрошена мать пострадавшей. Она пояснила, что конфликт у дочери с одноклассниками произошел в школьной раздевалке.

Конфликты в школе в последнее время участились. В феврале в городе Большой Камень один из учеников школы № 2 жестоко издевался над детьми, ударил одну из одноклассниц в живот. У нее подозревают разрыв селезенки. За это родители учащихся отвели обидчика в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Подросток получил телесные повреждения.

Кроме того, 27 февраля ученицы третьего класса подрались в столичной школе. С травмами они были госпитализированы. Причины драки выясняют следователи. По их информации, конфликт между девочками произошел в школе в районе Дорогомилово. В стычке участвовали девочки 2009 и 2010 годов рождения. В результате они получили сотрясение мозга и ушибы живота.