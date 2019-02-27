Московские третьеклассницы устроили драку в школе

Ученицы третьего класса подрались в столичной школе. С травмами они были госпитализированы, сообщает ТАСС.

Причины драки сейчас выясняют следователи. По их информации, конфликт между девочками произошел в школе в районе Дорогомилово. В стычке участвовали девочки 2009 и 2010 годов рождения. В результате они получили сотрясение мозга и ушибы живота.

С небольшими повреждениями их доставили в больницу для осмотра, после чего отпустили домой. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Сейчас следователи выясняют, где в момент стычки находились учителя.

По данным СМИ, драка произошла накануне в школе № 67. Двух пострадавших госпитализировали, родители третьей девочки отказались от госпитализации.

Директор школы Андрей Козлов подтвердил РБК информацию об инциденте в школе, отказавшись раскрыть подробности. По словам директора, позднее школа опубликует официальный релиз.