Директора школы, где родители устроили самосуд над учеником, отстранили

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Директора школы в Большом Камне, где родители окунули пятиклассника в унитаз за издевательства над их детьми, временно отстранили от исполнения обязанностей, сообщает РИА Новости. Его обязанности выполняет заместитель директора школы.

Также от полномочий классного руководства отстранена учительница. Руководить классом будет более опытный педагог.

Департамент образования и науки Приморья взял ситуацию на контроль. В школу выехал начальник управления образования Большого Камня и лично выясняет обстоятельства произошедшего.

По факту причинения школьнику телесных повреждений проверку проводит прокуратура. Возбуждено уголовное дело по факту побоев.

По словам местного депутата, инцидент стал результатом ряда конфликтов с этим школьником.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Большой Камень один из учеников школы № 2 жестоко издевался над детьми, ударил одну из одноклассниц в живот. У нее подозревают разрыв селезенки.

За это родители учащихся отвели обидчика в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Подросток получил телесные повреждения.