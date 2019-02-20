Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

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Родители пятиклассников в Приморском крае окунули их одноклассника в унитаз, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В СМИ появилась информация о том, что в городе Большой Камень один из учеников школы № 2 жестоко издевался над детьми, ударил одну из одноклассниц в живот. У нее подозревают разрыв селезенки.

За это родители учащихся отвели обидчика в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Подросток получил телесные повреждения.

По словам представителей мэрии Большого Камня, начальник управления образования города выехала на место и лично выясняет обстоятельства произошедшего. Прокуратура края тоже проверит организацию профилактической работы со школьниками.

Как передает РИА Новости, департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня. О результатах проверки будет известно позднее.