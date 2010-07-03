Школа №354 назвала клеветой сообщения о драке мальчиков до потери сознания

Фото: Фото: facebook.com/354school

Информация об избиении ребенка одноклассником в школе № 354 в Москве не соответствует действительности. Об этом Агентству "Москва" сообщила директор учебного заведения Татьяна Родионова.

Она подчеркнула, что драки в школе не было. Ребенок в сопровождении мамы и представителей учебного заведения доехал до клиники, где прошел медобследование. Врачи не обнаружили повреждений и ушибов.

"Сообщения, появившиеся в СМИ, – это клевета на школу и на этих детей", – отметила Родионова.

Она подчеркнула, что конфликт между детьми произошел после урока физкультуры. Один из них решил свести счеты за то, что во время игры в баскетбол у него отобрали мяч. Мальчик "шлепнул по лицу" обидчика, на что тот ответил.

"Потом один из мальчиков при взрослых заплакал и сказал, что его ударили по голове. Сразу вызвали маму и "скорую помощь" на всякий случай", – резюмировала директор школы.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученик четвертого класса школы № 354 им. Д. Карбышева избил одноклассника. Пострадавшего якобы доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в бессознательном состоянии.