Школьница в Москве ударила ножом в живот одноклассницу

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Девятиклассница ударила ножом в живот свою одноклассницу на востоке Москвы, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел днем 25 марта. В больницу с ранением поступила столичная школьница. Она рассказала, что на нее с ножом напала одноклассница.

По данному факту проводится проверка.