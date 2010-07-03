Московские школьники выиграли два "золота" на первенстве Европы по шахматам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Братиславе завершилось первенство Европы по шахматам – учащиеся школы имени Ботвинника столичного образовательного комплекса "Воробьевы горы" завоевали две золотые медали. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Савва Ветохин стал первым среди мальчиков не старше 10 лет, Александра Шведова – среди девочек не старше 12 лет. Москвичка Алиса Нур-Мухаметова выиграла серебряную медаль среди девушек не старше 14 лет, бронзу среди юношей до 16 лет завоевал Стефан Погосян.

В общей сложности российская сборная завоевала 12 медалей. В состязаниях участвовали более 1300 игроков из 49 стран.

Ранее сообщалось, что учащиеся столичных школ завоевали 18 медалей на международных олимпиадах – 13 золотых и пять серебряных. В конце года школьники выступят на естественно-научной олимпиаде юниоров, которая пройдет с 3 по 12 декабря в Катаре.