Московские школьники завоевали 18 медалей на международных олимпиадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Учащиеся столичных школ завоевали 18 медалей на международных олимпиадах – 13 золотых и пять серебряных, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Израиле с 7 по 15 июля проходила Международная физическая олимпиада, четыре "золота" на ней получили ученики школы № 1589 Алексей Шишкин, Владимир Малиновский, Григорий Бобков, а также Андрей Панферов, представлявший специализированный учебно-научный центр при МГУ.

На Международной математической олимпиаде, состоявшейся в британском городе Бат с 10 по 22 июля, золотые медали достались ученикам специализированного учебно-научного центра при МГУ Олегу Смирнову и Тимофею Ковалеву, серебряные – ученикам школы № 57 Валерию Кулишову и Ивану Гайдаю-Турлову.

Выпускница московской школы имени маршала Чуйкова Наталия Колюпанова завоевала серебряную медаль Международной биологической олимпиады, проходившей в Венгрии. Золотыми призерами парижской Международной химической олимпиады стали Алексей Шишкин из школы № 1589, Даниил Бардонов из школы № 179 и Никита Чернов из школы № 1568.

В Гонконге прошла Международная географическая олимпиада: "золото" взяла москвичка Лада Антонова из школы № 1518, "серебро" – Катарина Мечникова из школы № 192. Золотую медаль Международной олимпиады по астрономии и астрофизике в венгерском Кестхее выиграла выпускница образовательного комплекса "Воробьевы горы" Александра Волкова, серебряную – выпускник лицея "Вторая школа" Дмитрий Царев. Кроме того, два "золота" столичные учащиеся взяли на Международной олимпиаде по информатике в Баку.

В конце года школьники выступят на естественно-научной олимпиаде юниоров, которая пройдет с 3 по 12 декабря в Катаре.