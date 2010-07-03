Стандарт для школьной формы появится в 2020 году

10:05
10:05
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в 2020 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Известия".
В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Нормы должны быть строже, чем те, что для обычной детской одежды.
В стандарт включат качественные характеристики ткани, в том числе способность образовывать катышки и изменять свои размеры после стирки.
Новый стандарт утвердят на ограниченный срок, чтобы протестировать норму на практике перед принятием ГОСТа.
Эксперты Роскачества в преддверии 1 сентября подготовили рекомендации по выбору школьной формы. В первую очередь они советуют тщательно проверять маркировку изделий и состав тканей.
В ней обязательно должно быть указано, для кого предназначено это изделие. Если таких маркеров нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования.
Также в маркировке должны быть указана страна изготовления, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, дистрибьютора, наименование изделия и дата его изготовления.
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