В Госдуме предложили создать "шкулфоны" для школьников

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к корпорации "Ростех" с инициативой по созданию специального смартфона для школьников – "шкулфона". Об этом сообщает RT.

В "шкулфоне" Чернышов видит альтернативу обычным мобильным телефонам, которые в будущем могут запретить использовать в школах. Подразумевается, что в новом аппарате будут содержаться контакты учителей, родителей и одноклассников учащегося. Также там должна быть установлена программа, с помощью которой можно будет запускать приложение "Московская электронная школа", калькулятор, справочник по общим вопросам и внутренний школьный Интранет.

Последний призван пресечь попытки школьников задирать друг друга – программа будет блокировать оскорбительные слова и выражения. Кроме того, Интранет настроят таким образом, чтобы не допускать распространения вирусов и вредоносных программ.

По мнению Чернышова, "шкулфон" позволит ребенку сконцентрироваться на учебном процессе, не потеряв при этом доступ к необходимым данным.

Ранее стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.