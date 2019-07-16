ГОСТ им судья: младенцев будут фотографировать по единым правилам

Фотосессии новорожденных приведут к единому стандарту. С 1 января 2020 года вступает в силу первый ГОСТ на фотоуслуги для младенцев до 28 дней от роду. Свод требований и правил создан, чтобы обезопасить самых маленьких россиян от болезней, грубого обращения и дискомфорта во время первых в жизни вспышек камеры. Нововведение приняли неоднозначно: Москва 24 выяснила, чем недовольны молодые мамы и что думают по этому поводу сами фотографы.

Девять на двенадцать, или на что распространяется ГОСТ?

Стандарт на "Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие правила" коснется съемок малышей дома, в парках, студиях и других местах, но не распространяется на фотосессию во время родов. В документе, разработанном Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации, собраны общие требования к проведению фотосъемки, правила безопасности и требования к фотографу. В частности, ГОСТ гласит, что заказывать фотосъемку младенца могут только родители или законные представители, которые обязаны быть рядом на протяжении всей съемки, а также они должны дать письменное согласие на обработку данных. Чтобы не навредить ребенку, фотограф обязан работать бесшумно и ограждать малыша от солнечных лучей. В документе сказано, что температура в помещении не должна быть ниже 22 градусов, а влажность – не превышать 70 процентов. Не все молодые мамы обрадовались такой дотошной заботе.

Что думают мамы

Виктория, мама двухмесячного Платона, не очень понимает, кому действительно будет полезен ГОСТ. "Микроклимат в студии – это, конечно, очень хорошо, но это не самое главное, будем честны. Да, температура может помочь фотографу быстрее провести фотосессию, потому что малыш не будет беспокоиться, но делать это обязательным – лишнее, какой бы ни был климат, никто и ничто не гарантирует ангельского поведения малыша, успокаивать которого, в случае чего, все равно придется маме", – считает мама в декрете.

Девушка уверена: многие пункты из стандарта и так очевидны, но делать их обязательными нет никакого смысла, потому что в каждой семье – свои требования, взгляды и привычки. "Допустим, наши бабушки или тетушки захотели бы сделать нам сюрприз и подарить фотосессию после выписки. И у них бы не получилось, потому что заказывать услугу можно будет только родителям, – добавляет она. – Что касается остальных пунктов, могу сказать, что никакой адекватный родитель не оставит ребенка наедине даже с очень обаятельным фотографом".

Фото: предоставлено героем материала

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддерживает инициативу, однако надеется, что она будет рекомендательной, а не обязательной. В этом случае, уверена она, у родителей будет выбор. И ответственность за этот выбор тоже ляжет на них, что нормально и закономерно. Особенно это касается пунктов про обязательное обеззараживание помещения для съемки и аксессуаров, с которыми фотографируется малыш (соска, игрушки, подушки).

Стандарт предъявляет требования и к самому фотографу. Он должен быть старше 18 лет, иметь специальное образование ("обучение должно завершаться итоговой аттестацией, по окончании которой выдается диплом (удостоверение) о профессиональной переподготовке и/или свидетельство") и опыт работы. Фотографировать младенцев запретили людям с диагностированными психическими расстройствами, проблемами со зрением, нарушением координации, судимостью, "социально опасными заболеваниями (гепатит, ВИЧ, СПИД, туберкулез и другие хронические инфекции)", кожными заболеваниями. Также для фотографа обязательна медкнижка.

"Требовать ли справку об отсутствии болезней, требование медкнижки – это тоже выбор каждого родителя, – говорит Волынец. – Это важный момент, ведь есть тот же туберкулез, который передается воздушно-капельным путем, и хорошо бы убедиться, что у человека, который пришел фотографировать вашего ребенка, его нет. Но обязанность сделать медкнижки может привести к тому, что кто-то будет их попросту подделывать. Хотелось бы понять, как именно будут контролировать работу по ГОСТу. Надеюсь, обойдется без проверок посреди фотосессии, ведь это стресс и для малыша, и для мамы, а ведь цель ГОСТа – обезопасить младенца и окружить его заботой". Документ гласит, что проверкой займутся специалисты: они будут проверять документы и оценивать качество услуг на основе "экспертного и социологического" методов.

Фото: предоставлено героем материала

Мама двоих детей Ангелина считает, что лучший контроль – это родители, а не предписания. "Не понимаю, что значит ГОСТ на фотосъемку моего ребенка! Зачем он мне нужен, если я мать? Каждая мать сама решает, разрешает она грязную соску в рот давать, или она каждый раз ее кипятком обдает. Мне интересно, видели ли инициаторы этого нововведения вообще новорожденных? До 28 дней детишки почти всегда спят, зачем писать, что их надо оградить от света? За дезинфекцией проследит мать лучше любого фотографа. И я сама в состоянии решить, кого пущу к ребенку".





Ангелина мама в декрете Я всегда беру фотографа по рекомендации, мне неинтересно, что у него за болезни, и даже если в какой-то бумажке будет написано, что их нет, а он вдруг кашлянет, я его выгоню. ВИЧ не распространяется через фотоаппарат, а если фотограф вдруг заразит другими болезнями, он просто-напросто испортит репутацию и быстро лишится работы. Все это понимают, и никто не идет к детям с такими болезнями.

Что говорят фотографы

Фото: предоставлено героем материала

ГОСТ можно рассматривать как хороший чек-лист для мам, особенно если они хотят провести съемку не дома, где и так все чисто, а в фотостудии. По этим критериям можно смело выбирать фотографа-профессионала, а не дилетанта, который руководствуется принципом "и так сойдет" и не вкладывает в свое развитие ни сил, ни денег, ни времени. "Newborn-съемка – это такая вещь, в которой неприемлемо дилетантство, – уверена фотограф Анна Соколович. – Да, бывает, что человек назвался фотографом и думает, что может работать с чем угодно и с кем угодно. Но здесь своя специфика, и она подходит не каждому. Нужно любить детей и уметь с ними обращаться. Только ради денег в таких съемках работать невозможно.





Анна Соколович фотограф Те, кто зарабатывает этим, проходят и должны проходить и курсы по фото, и минимальные медицинские курсы, читают про особенности младенцев. Профессионал обязан приезжать подготовленным: с огромными сумками аксессуаров, с корзинками, пледами, с пеленальной тканью, светом, салфетками и остальными мелочами, которые могут понадобиться во время такой съемки. Но надо понимать, что работа таких людей стоит дороже, да и сама по себе детская съемка примерно на 30–40 процентов дороже сессии взрослого человека.

В эту наценку и включен профессионализм фотографа, его курсы повышения квалификации, дополнительные материалы для съемки, обязательства по неиспользованию фото, длительная и кропотливая съемка – обычно с детьми она занимает от трех до пяти часов – вдвое больше, чем со взрослыми. Анна говорит, что за все время ее работы никто из заказчиков не интересовался ни справками, ни медкнижкой: "Это странно, но, скорее всего, людям просто не приходит в голову, что фотограф может чем-то болеть". И в этом смысле ГОСТ очень кстати.

Возможно, намного проще и безопаснее запечатлеть свое новорожденное чадо своими силами. Виктория не понимает, зачем ребенка до 28 дней выносить из дома и тем более показывать чужим людям: "Если честно, я считаю лишними фотосессии в таком раннем возрасте. Но если так хочется запечатлеть чадо, то смартфон в руки – зачем звать чужого человека, пусть и профессионала? Можно подождать до более осознанного возраста".

Ирина Волынец отметила, что введение ГОСТа отчасти может быть продиктовано как раз тем, что подобные фотосессии популярны из-за того, что родители "привыкли выкладывать все в соцсети". "Возможно, государству стоит проводить больше каких-то разъяснительных работ. У нас сильны убеждения, что ребенка не стоит в столь раннем возрасте показывать всем. И в них ничего плохого нет. Кто-то считает это суеверием, кто-то – способом оградить ребенка от стресса, но, так или иначе, в первые недели после появления на свет малышу и маме действительно лучше ограничиться теми, кто необходим: отец ребенка, врачи, самые близкие родные. Это и будет заботой о ребенке, а не фотограф с корочками и лайки в соцсетях".