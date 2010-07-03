Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Закон о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их гаджетов одобрен Советом Федерации в ходе заседания, передает Агентство "Москва".

Как отмечается в документе, при получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем ребенке, а также при письменном согласии одного из родителей или заменяющего его лица можно будет использовать данные геолокации с электронного устройства, которым ребенок пользовался.

Вместе с тем, чтобы получить соответствующие данные, будет требоваться постановление руководителя того органа, который непосредственно занимается расследованием дела. Это постановление должно быть вынесено в течение суток с момента поступления сообщения о пропавшем. Кроме того, если SIM-карта оказалась зарегистрирована на другого человека, необходимо получить его письменное согласие.

Пользуясь новыми правилами, следствие сможет получать информацию о звонках ребенка и о соединениях с другими устройствами, а также данные о местоположении. В течение суток СК должен уведомить о получении данных суд, в течение двух суток – получить соответствующее судебное решение.

В декабре 2018 года в России приняли закон о защите детей от опасной для жизни информации. Теперь такие ресурсы смогут блокировать из-за "информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья". До этого запрет касался информации, "побуждающей" их к причинению вреда здоровью.