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16:14

В Совфеде одобрили запрет микрокредитов под залог жилья

власть общество

16:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Совете Федерации назвали оправданным принятый Госдумой закон о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.

"Когда за небольшой долг микрофинансовые организации изымают жилье, которое стоит во много, в десятки, сотни раз больше, то это абсолютно несправедливо", – цитирует RT зампредседателя комитета по экономической политике Сергея Калашникова.

Сенатор также отметил, что люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, способны пожертвовать всем, не рассчитав соразмерность действий.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента приняла закон о запрете кредитов под залог жилья. По мнению депутатов, недопустимо, когда человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита. Закон позволит пресечь волну жилищного рейдерства.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин спрогнозировал "взрыв" в экономике из-за того, что россияне погрязли в долгах. В Центробанке же считают, что "взрываться" нечему.

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власть общество

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