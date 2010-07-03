В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования

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ЦБ не поддерживает возможный запрет микрофинансирования. По мнению главы организации Эльвиры Набиуллиной, есть риск, что люди отправятся к нелегальным кредиторам.

"Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов", – цитирует ТАСС главу Центробанка, которая в четверг, 23 мая, выступила на заседании Госдумы.

По данным регулятора, доля займов, которые выданы микрофинансовыми организациями, на данный момент в стране составляет всего два процента из всего объема выданных кредитов.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет без паспорта. Сейчас для этого нужно лишь ввести паспортные данные без ксерокопии или скана документа, подтверждающего личность. Также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, электронного кошелька или счета.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья. По мнению авторов инициативы, это должно отсечь мошенников и повысить порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании – с 1,5 миллиона до трех миллионов рублей.

Также парламентарии собираются ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельце МФО. В частности, минимальный размер капитала компаний хотят увеличить с 10 тысяч до пяти миллионов рублей.

