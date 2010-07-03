Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду за "старые" дела

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Дела по "старым" эпизодам нарушений недобросовестных коллекторов могут быть возбуждены в течение двух лет. К настоящему времени этот срок ограничивался одним годом. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на аппарат правительства.

Сообщается, что различного рода нарушения поступают в основном от МВД, Роскомнадзора, Банка России, "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" и многих других. При этом жалобы могут приходить спустя некоторое время, поскольку проверки порой занимают несколько месяцев.

Отмечается, что только за 2018 год в ФСПП поступило 22 тысячи обращений, а это на 33% больше, чем в 2017 году. Зачастую в службу судебных приставов поступают жалобы, в которых сообщается о грубости коллекторов и о навязчивости с их стороны.

"Предложение по увеличению срока исковой давности оправдано. Более того, я думаю, что срок в два года, не очень большой. Можно говорить о больших сроках, если действительно были нарушены права граждан, которые имеют задолженность перед банками и кредитными организациями", – отмечает доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Правонарушения коллекторов могут привести к дисквалификации или штрафам: для граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификацией в срок от полугода до года. При этом для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 200 тысяч рублей.

Если же организация зарегистрирована в специальном реестре ФССП, то размер штрафа для должностных лиц увеличивается до 20–200 тысяч рублей или же предусматривается наказание в виде дисквалификации не менее чем на пол года. При этом юридические лица могут быть оштрафованы в размере от 50 до 500 тысяч рублей или же к ним может быть применено административное приостановление деятельности до 90 суток.