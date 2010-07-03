Посторонним В: коллекторам запретят работать с должниками по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ, передает Агентство "Москва".

Сейчас право взимания коммунальной задолженности свободно передается коллекторам. По мнению Яровой, прямой запрет на это имеет важнейшее социальное значение.

Поскольку вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не до конца, права граждан нередко нарушаются. Ожидается, что изменения защитят россиян.

Инициативу уже поддержали в министерстве строительства и ЖКХ РФ, Федеральной службе судебных приставов и фракции "Единая Россия".

В ноябре прошлого года поставщики коммунальных услуг объявили о своих планах сотрудничать с коллекторами по взысканию долгов граждан. Тогда ряд экспертов напомнил коммунальщикам, что они должны поставлять энергию, а не бегать за должниками.

