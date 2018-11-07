Совфед одобрил закон об информировании о долгах за связь по sms

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Совет Федерации одобрил закон, позволяющий кредиторам информировать граждан о сумме задолженности за услуги связи через SMS и голосовые сообщения, передает Агентство "Москва".

По действующему законодательству, принятому в 2016 году, операторы связи не отправляют клиентам текстовые и голосовые сообщения с суммой долга, чтобы защитить должников от коллекторов. Это привело к тому, что за первое полугодие 2017 года возврат задолженности за услуги связи сократился почти на 1 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Автором законопроекта выступила сенатор Людмила Бокова.

Ранее сообщалось, что отправлять должнику информацию через SMS или портал госуслуг могут начать с 1 января 2020 года.

Доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов уточнял, что официальные уведомления, извещения, которые должны быть направлены судебным приставом, будут направляться в коротких текстовых сообщениях. "Подобная практика у нас в стране уже есть, такие сообщения имеют право отправлять суды, и делают это иногда. Также они имеют право информировать вас по электронной почте, особенно если вы ее сами указали", – отмечал эксперт.

Проверить, есть ли вы в базе судебных приставов как должник, можно на официальной сайте ФССП.

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