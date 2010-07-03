Законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья внесли в Госдуму

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Микрофинансовые кредиты запретят выдавать под залог жилья. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Документ составили сенаторы Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Николай Журавлев во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Проект закона запретит МФО заключать договоры потребительского займа, если исполнение обязательств обеспечено залогом жилья. Это должно отсечь мошенников и повысить порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании – с 1,5 миллиона до трех миллионов рублей.

Вместе с тем авторы документа собираются ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельце МФО. В частности, минимальный размер капитала компаний хотят увеличить с 10 тысяч до пяти миллионов рублей.

В 2018 году договорами с микрофинансовыми организациями заинтересовались в ЦБ. Представители регулятора заявили, что раз люди не понимают некоторые пункты договора с МФО, нужно требовать корректировки индивидуальных условий договора потребительского кредита.

