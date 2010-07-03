Законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья внесли в Госдуму

Микрофинансовые кредиты запретят выдавать под залог жилья. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.
Документ составили сенаторы Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Николай Журавлев во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.
Проект закона запретит МФО заключать договоры потребительского займа, если исполнение обязательств обеспечено залогом жилья. Это должно отсечь мошенников и повысить порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании – с 1,5 миллиона до трех миллионов рублей.
Вместе с тем авторы документа собираются ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельце МФО. В частности, минимальный размер капитала компаний хотят увеличить с 10 тысяч до пяти миллионов рублей.
В 2018 году договорами с микрофинансовыми организациями заинтересовались в ЦБ. Представители регулятора заявили, что раз люди не понимают некоторые пункты договора с МФО, нужно требовать корректировки индивидуальных условий договора потребительского кредита.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.