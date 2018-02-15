До зарплаты не перехватишь. Центробанк хочет ограничить размер микрокредитов

Согласно предложениям Банка России, размер займа "до зарплаты" должен быть ограничен суммой 10 тысяч рублей, а срок – 15 днями. Максимальная сумма переплаты по такому кредиту не будет превышать 3 тысяч рублей со всеми штрафами и пенями. Сейчас займы "до зарплаты" разрешается выдавать на сумму до 45 тысяч рублей на срок до двух месяцев, заемщики платят по ним в среднем 2% в день (более 700% годовых).

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Центробанк намерен установить ограничения и на другие виды микрокредитов. Так, размер максимальной ставки не должен будет превышать 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года – 1% в день. При этом максимальный процент задолженности, который сейчас ограничен трехкратным размером займа, будет с июля 2019 года снижен до двухкратного, а еще через год – до полуторакратного.

"Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения, – пояснил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков на конференции FINFIN 13 февраля. – Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование, поэтому мы считаем, что нужно вводить дополнительные ограничительные меры на микрокредитование".

Сейчас в реестре Банка России зарегистрировано 2223 микрофинансовые организации. По оценкам аналитиков Центробанка, ограничение процентной ставки 1% в день приведет к банкротству 619 из них. Таким образом, с рынка уйдет почти четверть компаний, занимающихся микрокредитованием.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Банк России предполагает, что многие из них попытаются продолжить работать, но уже нелегально. В связи с этим Центробанк готовит поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за незаконную выдачу займов, вплоть до уголовного наказания, если такая деятельность "причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере".



Центробанк готовит поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за незаконную выдачу займов, вплоть до уголовного наказания.

Ужесточение правил выдачи микрокредитов находит горячую поддержку как в Госдуме, так и среди потребителей. "Ситуация требует жестких мер, – заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин на конференции FINFIN. – Это нонсенс, когда больше половины клиентов микрофинансовых компаний берут займы, чтобы погасить предыдущие долги, и платят по ним 700% годовых".

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сами представители микрофинансовых организаций объясняют высокие ставки по своим кредитам объективными причинами – в первую очередь дороговизной ресурсов: средняя цена денег для МФО начинается с 24% годовых. Плюс, поскольку микрокредиты выдаются по упрощенной процедуре, достаточно высокой оказывается доля просрочек и невозвратов – соответствующие риски закладываются в ставку кредита.



Основной доход микрофинансовые компании получают за счет "кредитных наркоманов", которые берут новый микрокредит, чтобы расплатиться по предыдущему.

При этом сами ростовщики признают, что добросовестные заемщики, которые возвращают кредиты в течение двух недель, не обеспечивают достаточной рентабельности микрокредиторам. Основной доход микрофинансовые компании получают за счет так называемых кредитных наркоманов, которые берут новый микрокредит, чтобы расплатиться по предыдущему. Рано или поздно такие люди неизбежно оказываются не в состоянии расплатиться по долгам.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Новые меры Центробанка помогут таким людям не погружаться в пучину долгов слишком глубоко. "Мы должны фактически исключить возможность для граждан брать деньги в том случае, если они не готовы и не имеют возможности обслуживать свои долги", – заявил Илья Кочетков.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2017 году средний размер микрозайма вырос на 13,6% и составил 10,7 тысячи рублей (по сравнению с 9,4 тысячи рублей в 2016 году). При этом рост среднего размера микрокредита был отмечен во всех возрастных категориях заемщиков, но самая высокая динамика зафиксирована среди заемщиков моложе 30 лет. В возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет средний размер займа "до зарплаты" вырос на 21,2%, до 10,7 тысячи рублей. Среди заемщиков моложе 25 лет – на 18,6%, до 8,2 тысячи рублей.