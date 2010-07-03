В МВД предложили запретить оформление микрозаймов через интернет без паспорта

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МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет без паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

"Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через интернет без идентификации лица, желающего получить кредит", – говорится в сообщении.

Сейчас для оформления микрозайма через интернет нужно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана документа, подтверждающего личность. Также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, электронного кошелька или счета.

Также эксперты ведомства работают над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов. В частности, на рассмотрение Госдумы уже внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности.

Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны коллекторов и микрофинансовых организаций. Соответствующее поручение президент адресовал Центробанку, МВД, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству юстиции.

