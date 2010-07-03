Более половины россиян живут в режиме экономии

Тратить по минимуму стараются более чем две трети участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почти столько же предпочитают не брать крупные займы в банках, сообщает сайт ВЦИОМ.
По данным социологов, экономят 69% респондентов, заявивших о необходимости сокращения повседневных расходов. При этом индекс кредитного доверия пока остается на уровне прошлых месяцев. Лишь 15% опрошенных сочли, что сейчас подходящее время для крупных займов в банках.
48% относят свободные средства в банк, а 29% – наоборот забирают деньги со счетов. Порядка 55% отмечают, что не готовы совершать крупные покупки.
Опрос был проведен 26 марта. В нем участвовали 1,6 тысячи граждан.
Ранее участники другого социологического исследования назвали размер зарплаты для достойной жизни. Оказалось, что россиянам достаточно 66 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве рассчитывают на доход в 100 тысяч рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.