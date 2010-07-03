Более половины россиян живут в режиме экономии

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Тратить по минимуму стараются более чем две трети участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почти столько же предпочитают не брать крупные займы в банках, сообщает сайт ВЦИОМ.

По данным социологов, экономят 69% респондентов, заявивших о необходимости сокращения повседневных расходов. При этом индекс кредитного доверия пока остается на уровне прошлых месяцев. Лишь 15% опрошенных сочли, что сейчас подходящее время для крупных займов в банках.

48% относят свободные средства в банк, а 29% – наоборот забирают деньги со счетов. Порядка 55% отмечают, что не готовы совершать крупные покупки.

Опрос был проведен 26 марта. В нем участвовали 1,6 тысячи граждан.

Ранее участники другого социологического исследования назвали размер зарплаты для достойной жизни. Оказалось, что россиянам достаточно 66 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве рассчитывают на доход в 100 тысяч рублей.

