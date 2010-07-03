Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян

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Росстат объяснил результаты исследования об уровне жизни россиян, согласно которым не всем гражданам хватает денег на обувь. Разъяснения последовали после комментариев со стороны Кремля.

В Росстате отметили, что "комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований" в стране. Методику создавали совместно с лучшими экспертами, передает РИА Новости.

В рамках исследования в прошлом году опросили 60 тысяч домохозяйств.

В частности, по таким показателям, как возможность каждый год покупать обувь по сезону, приглашать гостей на семейные праздники, менять мебель, которая пришла в негодность, показатели улучшаются. Число тех, кто с большими затруднениями может "свести концы с концами", сократилась до 14,6%.

Отмечается, что по целому ряду показателей ситуация улучшилась по сравнению с 2016 годом.

Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что доход российской семьи, чтобы "свести концы с концами", должен составлять 58,5 тысячи рублей. Подавляющее большинство семей (79,5%) признались, что сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Треть (35,4%) заявили, что не имеют средств на покупку каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Росстата объяснение информации о нехватке у россиян денег на обувь.