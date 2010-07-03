Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян

Росстат объяснил результаты исследования об уровне жизни россиян, согласно которым не всем гражданам хватает денег на обувь. Разъяснения последовали после комментариев со стороны Кремля.
В Росстате отметили, что "комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований" в стране. Методику создавали совместно с лучшими экспертами, передает РИА Новости.
В рамках исследования в прошлом году опросили 60 тысяч домохозяйств.
В частности, по таким показателям, как возможность каждый год покупать обувь по сезону, приглашать гостей на семейные праздники, менять мебель, которая пришла в негодность, показатели улучшаются. Число тех, кто с большими затруднениями может "свести концы с концами", сократилась до 14,6%.
Отмечается, что по целому ряду показателей ситуация улучшилась по сравнению с 2016 годом.
Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что доход российской семьи, чтобы "свести концы с концами", должен составлять 58,5 тысячи рублей. Подавляющее большинство семей (79,5%) признались, что сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Треть (35,4%) заявили, что не имеют средств на покупку каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Росстата объяснение информации о нехватке у россиян денег на обувь.
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