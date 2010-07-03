Росстат узнал, сколько россиян живут без канализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов
Более 20% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Такие данные получил Росстат в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения страны за прошлый год, пишет РБК.
Исследование проводилось в сентябре и охватило все российские регионы. В нем приняли участие 60 тысяч семей. Согласно результатам опроса, современной канализации нет у 22,6% опрошенных, причем 16,8% из них пользуются выгребными ямами.
Как уточнили в Росстате, в селах без централизованной канализации живут 66,5% россиян. Среди них 48,1% семей используют выгребные ямы, а еще у 18,4% вообще нет канализации.
В городах, где большая часть населения живет в многоквартирных домах, ситуация лучше, отметили сотрудники Росстата. По их данным, об отсутствии централизованной канализации заявили лишь 9% опрошенных. При этом выяснилось, что в целом по России 40,9% семей с тремя и более детьми не подключены к канализации.
Как подытожили в ведомстве, по сравнению с прошлым исследованием показатели немного улучшились. Так, опрос 2016 года подтвердил отсутствие канализации у 23,6% россиян. Тогда 16,5% опрошенных рассказали, что пользуются выгребными ямами, а еще более чем у 7% респондентов не было никакой канализации.
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