Свести концы с концами: россияне назвали допустимый минимальный доход

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Российской семье, чтобы "свести концы с концами", нужен минимальный доход в 58,5 тысячи рублей. Такие данные привел Росстат по результатам масштабного исследования, передает РБК.

В исследовании принимали участие 60 тысяч домохозяйств. Оно было проведено с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах​ России. Социологи проводили личные опросы.

В итоге стало ясно, что 79,5% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. При этом 14,6% российских семей признались, что сталкиваются с большими затруднениями.

Россияне говорят, что, чтобы "свести концы с концами", многодетной семье необходимо как минимум ​82 тысячи рублей в месяц. Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно достаточно хотя бы 68–69 тысяч в месяц, неполным семьям чуть меньше, 62,5 тысячи рублей. Семьям пенсионеров, по результатам опроса, достаточно всего 38,3 тысячи рублей.

19 марта депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. По документу, размер индексации будут учитывать при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году.