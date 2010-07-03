Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении

Во вторник, 19 марта, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. Согласно документу, размер индексации будут учитывать при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году, сообщают "Дни.ру".
К основному законопроекту предложили поправку – единый и обязательный для всех субъектов РФ метод определения прожиточного минимума пенсионеров.
"При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера", – говорится в документе.
12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Целью документа является повышение материального обеспечения неработающих пенсионеров. Согласно документу, размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. После принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и проиндексированную пенсию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что перерасчет произведут с 1 января 2019 года. По его словам, это коснется более четырех миллионов россиян. Председатель нижней палаты парламента также напомнил, что Владимир Путин поручил устранить несправедливость в отношении пенсионеров.
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