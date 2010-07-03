Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Во вторник, 19 марта, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. Согласно документу, размер индексации будут учитывать при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году, сообщают "Дни.ру".

К основному законопроекту предложили поправку – единый и обязательный для всех субъектов РФ метод определения прожиточного минимума пенсионеров.

"При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера", – говорится в документе.

12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Целью документа является повышение материального обеспечения неработающих пенсионеров. Согласно документу, размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. После принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и проиндексированную пенсию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что перерасчет произведут с 1 января 2019 года. По его словам, это коснется более четырех миллионов россиян. Председатель нижней палаты парламента также напомнил, что Владимир Путин поручил устранить несправедливость в отношении пенсионеров.

