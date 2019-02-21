Путин согласился с предложением установить выплаты работающим пенсионерам выше МРОТ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин согласился с предложением Федерации независимых профсоюзов России устанавливать компенсации и стимулирующие выплаты для работающих пенсионеров, начиная от показателя МРОТ, передает РИА Новости.

Глава государства в Кремле провел рабочую встречу с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, на которой они обсудили индексацию выплат для пенсионеров.

"Наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера. Речь шла о надбавках тем, кто работает в районах Крайнего Севера. Но это не исключает того, что мы не должны думать над этой проблемой в целом", – заявил глава государства.

Шмаков напомнил о решении Конституционного Суда от 2017 года о том, что "все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда". Он сообщил президенту, что спор профсоюзов с правительством по этому вопросу еще не разрешен.

"Правительство упорствует..., что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда через вот эти надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда. Это не только просто полностью противоречит решению Конституционного Суда, но и здравому смыслу, и... подходу, который был продемонстрирован для пенсионеров", – подчеркнула глава ФНПР.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 20 февраля, Владимир Путин сказал, что пенсии и ежегодные денежные выплаты нужно немедленно индексировать сверх уровня прожиточного минимума. Он указал, что и в решении проблемы бедности, и в развитии системы соцподдержки необходимо дойти до всех нуждающихся семей.

По словам президента, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожитого минимума пенсионера. Чтобы это стало возможным, он поручил пересчитать уже выплаченные в 2018 году суммы.