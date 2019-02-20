Путин призвал индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума

Пенсии и ежегодные денежные выплаты необходимо немедленно индексировать сверх уровня прожиточного минимума. Об этом Владимир Путин заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что и в решении проблемы бедности, и в развитии системы соцподдержки, важно дойти до всех нуждающихся семей.

"Нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали. В качестве примера хочу сказать о не очень хорошей ситуации – в этом году были проиндексированы пенсии. Но если пенсионеры получали больше прожиточного минимума, то им снизили социальные выплаты. В итоге многие пенсионеры получали меньше, чем ожидали", – сказал президент РФ.

По словам Путина, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожитого минимума пенсионера. Чтобы это стало возможным, президент поручил пересчитать уже выплаченные в 2018 году суммы.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать, доплатить людям те деньги, которые они недополучили", – уточнил глава государства.

В начале выступления в Гостином дворе Путин подчеркнул, что нынешнее послание будет посвящено ряду вопросов внутреннего, социального и экономического развития. Президент отметил, что времени на раскачку у властей нет. Поэтому чиновникам, которые избегают ответственности, лучше уйти.

Глава государства также заявил о важности снижения налоговой нагрузки для семей с детьми. По его словам, семьи, в которых много детей, должны платить меньше налогов.

Оглашение послания началось в полдень 20 февраля.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.