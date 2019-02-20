Путин предложил не тянущим планку чиновникам уйти в отставку
Чиновникам, которые не тянут планку и боятся ответственности, лучше оставить свои посты. К этому их призвал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Выступая в Гостином дворе перед сенаторами и депутатами, глава государства отметил, что у власти не осталось времени на дальнейшую раскачку по вопросам стратегического развития страны.
"Правительство РФ должно задавать тон энергичности и слаженности работы для реализации национальных задач", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в России завершился период, отведенный на формирование задач и инструментов. По этой причине в нынешнем послании Путин решил сосредоточиться на вопросах внутреннего, социального и экономического развития.
Особое внимание глава государства хотел бы уделить долгосрочным задачам, поставленным в "майском" указе и развернутым в национальных проектах, которые построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни.
Оглашение президентского послания началось в полдень 20 февраля. Ежегодное обращение традиционно посвящено положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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