Путин предложил не тянущим планку чиновникам уйти в отставку

Чиновникам, которые не тянут планку и боятся ответственности, лучше оставить свои посты. К этому их призвал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Выступая в Гостином дворе перед сенаторами и депутатами, глава государства отметил, что у власти не осталось времени на дальнейшую раскачку по вопросам стратегического развития страны.

"Правительство РФ должно задавать тон энергичности и слаженности работы для реализации национальных задач", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в России завершился период, отведенный на формирование задач и инструментов. По этой причине в нынешнем послании Путин решил сосредоточиться на вопросах внутреннего, социального и экономического развития.

Особое внимание глава государства хотел бы уделить долгосрочным задачам, поставленным в "майском" указе и развернутым в национальных проектах, которые построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни.

Оглашение президентского послания началось в полдень 20 февраля. Ежегодное обращение традиционно посвящено положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

