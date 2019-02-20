Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Ежегодное обращение традиционно посвящено положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Речь транслируют основные эфирные каналы, освободившие в сетке вещания один час.
С 5:00 в связи с мероприятием движение по нескольким улицам у Гостиного двора перекрыли. Ограничения ввели на участке улицы Ильинка – от Старой площади до Красной площади, на участке Рыбного переулка – от улицы Ильинка до Варварки.
Движение также перекрыли по Большому Черкасскому переулку – от Малого Черкасского до улицы Ильинка и по Малому Черкасскому переулку – от Большого Черкасского до Новой площади. Действовать изменения будут до окончания мероприятия.
Послание – программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегии развития России на ближайшую перспективу. Он включает в себя политические, экономические, идеологические положения и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
Предыдущие послание глава государства огласил 1 марта 2018 года. Путин назвал его особым и рубежным. Главной угрозой он счел отставание, сравнив это с тяжелой хронической болезнью, которая подтачивает организм изнутри.
Год назад впервые использовался мультимедийный формат: президент рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, и на экраны вывели кадры испытаний и инфографику.
Обычно количество зрителей достигает около одной тысячи человек. Слушателями являются члены обеих палат парламента – Госдумы и Совета Федерации. В качестве зрителей в зале могут присутствовать и члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета и Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также некоторые другие высокопоставленные лица и журналисты.
В этом году на мероприятие Кремль аккредитовал 761 журналиста из российских и зарубежных СМИ. В "Единой России" рассчитывают, что сегодня же Совет Госдумы может дать первые поручения по итогам выступления президента. Совет соберется в 16:00.
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