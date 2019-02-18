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15:22

Названы сроки дачи поручений Совета Госдумы по итогам послания президента

власть

15:22

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Фото: ТАСС/Zuma/Alexei Nikolsky

Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20 февраля. В этот же день, как рассчитывают в "Единой России", Совет Госдумы может дать первые поручения по итогам выступления президента, передает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя фракции в нижней палате парламента Андрея Исаева.

Депутат подчеркнул, что послание начнется в среду в полдень по московскому времени, а Совет Государственной думы, который наверняка предпримет меры по реализации послания, соберется уже в 16:00.

Действующие законы обязывают главу государства каждый год выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя положения политического, экономического и идеологического характера, а также конкретные предложения, ориентированные на законотворческую работу парламента.

Послание 2018 года содержало программу социально-экономических преобразований страны. Большой резонанс получила часть, посвященная новейшему российскому оружию.

власть

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