Названа дата выступления Путина перед Федеральным собранием

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию состоится 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что аккредитация для журналистов на оглашение послания откроется 15 февраля и завершится 17-го числа.

Ранее источник, знакомый с ходом подготовки обращения президента РФ, заявил, что Путин выступит с посланием в феврале.

В начале недели Песков упоминал, что глава государства начал готовить послание Федеральному собранию. В составлении документа, включающего в себя положения политического, экономического, идеологического характера, также участвуют сотрудники администрации президента, министерств и ведомств.

В декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием в первом квартале 2019 года. Она пояснила, что дата мероприятия будет согласована в зависимости от графика главы государства, международных и иных обязательств.

Раньше для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, но в марте прошлого года мероприятие прошло в Манеже. Это объяснялось расширением списка приглашенных на послание и использованием мультимедийных технологий.