Путин начал готовить послание Федеральному Собранию

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Владимир Путин уже начал подготовку к посланию Федеральному Собранию. Дату выступления президента России сообщат позже. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сам президент уже работает над содержанием предстоящего послания. Что касается даты послания, то мы о ней сообщим дополнительно", – сказал он, передает ТАСС.

Песков также добавил, что над документом работают в администрации президента, в министерствах и ведомствах.

Ранее сообщалось, что выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию намечено на первый квартал наступающего года. Отмечалось, что дата мероприятия будет согласована в зависимости от графика главы государства, международных и иных обязательств.

В ходе последнего выступления перед Федеральным собранием, которое состоялось в марте 2018 года, российский лидер представил новый ракетный комплекс "Сармат". Присутствующим также было показано видео испытания нового вида вооружения.