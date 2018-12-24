Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию намечено на первый квартал наступающего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
На пресс-конференции Матвиенко напомнила, что в 2018 году президент РФ выступил с посланием в марте. По ее словам, дата следующего мероприятия будет согласована в зависимости от графика главы государства, международных и иных обязательств.
Спикер Совфеда пояснила, что у президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, которое он регулярно выполняет. При этом нигде не обозначено, что Владимир Путин должен делать это перед новым годом.
В ходе последнего выступления перед Федеральным собранием российский лидер представил новый ракетный комплекс "Сармат". Присутствующим также было показано видео испытания нового вида вооружения. Глава государства отметил, что ракеты "Сармат" почти не ограничены по дальности, их также не смогут сбить системы ПРО потенциальных противников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.