Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию намечено на первый квартал наступающего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

На пресс-конференции Матвиенко напомнила, что в 2018 году президент РФ выступил с посланием в марте. По ее словам, дата следующего мероприятия будет согласована в зависимости от графика главы государства, международных и иных обязательств.

Спикер Совфеда пояснила, что у президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, которое он регулярно выполняет. При этом нигде не обозначено, что Владимир Путин должен делать это перед новым годом.

В ходе последнего выступления перед Федеральным собранием российский лидер представил новый ракетный комплекс "Сармат". Присутствующим также было показано видео испытания нового вида вооружения. Глава государства отметил, что ракеты "Сармат" почти не ограничены по дальности, их также не смогут сбить системы ПРО потенциальных противников.