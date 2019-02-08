Источник назвал дату выступления Путина перед Федеральным собранием

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Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь источник, знакомый с ходом подготовки обращения главы государства.

Собеседник агенства уточнил, что послание состоится уже в этом месяце, однако других подробностей готовящегося события он не раскрыл.

На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин уже начал подготовку текста послания. Помимо этого, работа ведется в подразделениях администрации Кремля и в министерствах. Представитель Кремля пояснил, что о дате сообщат дополнительно.

В декабре отмечалось, что президент РФ выступит перед Федеральным собранием в первом квартале 2019 года. Тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дата следующего мероприятия будет согласована в зависимости от графика главы государства, международных и иных обязательств.

По действующим законам, каждый год президент обязан выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента.