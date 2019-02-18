Послание Федеральному собранию президента пройдет в Гостином дворе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию пройдет 20 февраля в Гостином дворе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"На официальном сайте президента России kremlin.ru (Президент.рф) опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе", – говорится в сообщении.

На это мероприятие Кремль аккредитовал 761 журналиста из российских и зарубежных СМИ. В 2018 году Владимир Путин впервые выступил с посланием за пределами Кремля. Тогда мероприятие прошло в ЦВЗ "Манеж".

Ранее сообщалось, что выступление Путина состоится 20 февраля. Аккредитация для журналистов на оглашение послания откроется 15 февраля и завершится 17 числа.

По действующим законам, каждый год президент обязан выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента. В предыдущие годы президент традиционно выступал с посланием Федеральному собранию в конце года. В 2017 году мероприятие проводить не стали и перенесли его на 1 марта 2018 года.