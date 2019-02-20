Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию состоится в среду, 20 февраля, в 12:00 в Гостином дворе. В этом году на мероприятие Кремль аккредитовал 761 журналиста из российских и зарубежных СМИ.

В этот же день, как рассчитывают в "Единой России", Совет Госдумы может дать первые поручения по итогам выступления президента. Как сообщили в партии, послание начнется в среду в полдень по московскому времени, а Совет Государственной думы, который наверняка предпримет меры по реализации послания, соберется уже в 16:00.

В связи с выступлением главы государства движение транспорта по нескольким улицам у Гостиного двора будет перекрыто. Ограничения будут действовать с 5:00 до окончания мероприятия.

В частности, перекрытия введут на участке улицы Ильинка – от Старой площади до Красной площади, на участке Рыбного переулка – от улицы Ильинка до Варварки. Движение перекроют по Большому Черкасскому переулку – от Малого Черкасского до улицы Ильинка и по Малому Черкасскому переулку – от Большого Черкасского до Новой площади.

Улицы в центре Москвы перекроют из-за послания президента

По действующим законам, каждый год президент обязан выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента.

В предыдущие годы президент традиционно выступал с посланием Федеральному собранию в конце года. В 2017 году мероприятие проводить не стали и перенесли его на 1 марта 2018 года.

В 2018 году Владимир Путин впервые выступил с посланием за пределами Кремля. Тогда мероприятие прошло в ЦВЗ "Манеж". Послание 2018 года содержало программу социально-экономических преобразований страны. Большой резонанс получила часть, посвященная новейшему российскому оружию.

Прошлогоднее выступление президента длилось почти два часа. Глава государства затронул широкий спектр тем, в том числе сферы здравоохранения и сельского хозяйства, проблемы экологии, вопросы безопасности.