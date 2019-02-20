Несколько улиц в центре Москвы перекрыли из-за послания президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по нескольким улицам у Гостиного двора перекрыли рано утром 20 февраля из-за проведения ведомственного мероприятия, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В 12:00 здесь выступит Владимир Путин с посланием Федеральному собранию. Перекрытия ввели на участке улицы Ильинка – от Старой площади до Красной площади, на участке Рыбного переулка – от улицы Ильинка до Варварки.

Движение также перекрыли по Большому Черкасскому переулку – от Малого Черкасского до улицы Ильинка и по Малому Черкасскому переулку – от Большого Черкасского до Новой площади.

Улицы перекрыли в 5:00. Действовать ограничения будут до окончания мероприятия.

Власти попросили водителей заранее выбирать пути объезда.

С 10:00 до 13:00 из-за торжественного открытия памятной доски "Героям Советского Союза" перекроют Партизанскую улицу – от Ярцевской до Молодогвардейской. Будет действовать полное перекрытие с пропуском наземного городского транспорта.

Выступление Путина с посланием Федеральному собранию состоится в среду, 20 февраля, в 12:00 в Гостином дворе. В этом году на мероприятие Кремль аккредитовал 761 журналиста из российских и зарубежных СМИ.

В этот же день, как рассчитывают в "Единой России", Совет Госдумы может дать первые поручения по итогам выступления президента. Как сообщили в партии, послание начнется в полдень по московскому времени, а Совет Государственной думы, который наверняка предпримет меры по реализации послания, соберется уже в 16:00.