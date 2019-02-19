Фото: Агентство "Москва"

Движение по нескольким улицам у Гостиного двора перекроют 20 февраля, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В этот день пройдет выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Ограничения будут действовать с 5:00 до окончания мероприятия.

Перекрытия введут на участке улицы Ильинка – от Старой площади до Красной площади, на участке Рыбного переулка – от улицы Ильинка до Варварки. Движение перекроют по Большому Черкасскому переулку – от Малого Черкасского до улицы Ильинка и по Малому Черкасскому переулку – от Большого Черкасского до Новой площади.

С 10:00 до 13:00 из-за торжественного открытия памятной доски "Героям Советского Союза" перекроют Партизанскую улицу – от Ярцевской до Молодогвардейской. Будет действовать полное перекрытие с пропуском наземного городского транспорта.