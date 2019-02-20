Президент предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка
Владимир Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Президент предложил установить это 1 января 2020 года. Также он заявил, что Россия должна восстановить естественный прирост населения.
"Мы вновь способны это сделать, на рубеже 2023-2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения", – сказал глава государства.
Кроме того, он предложил повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Выплаты предлагается увеличить до 10 тысяч рублей уже с 1 июля 2019 года.
Сейчас пособие по уходу за детьми с инвалидностью составляет 5,5 тысячи рублей. Президент отметил, что 10 тысяч – это все равно немного, однако это сможет стать дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в заботе.
20 февраля президент выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Традиционно президент обращается к парламенту в Георгиевском зале Кремля, но в 2018 году мероприятие прошло в Манеже. В этот раз Путин выступает в Гостином дворе, поэтому несколько улиц в центре Москвы перекрыли.
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