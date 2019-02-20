Путин заявил о необходимости снижения налоговой нагрузки семьям с детьми

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на семьи.

"Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налогов", – заявил президент, оглашая послание Федеральному собранию.

Он предложил полностью освободить многодетные семьи от налогов на земельные участки площадью шесть соток.

"Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью шесть соток и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", – пояснил глава государства. По его словам, эта льгота будет иметь федеральный статус.

Ранее Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Он подчеркнул, что Россия должна восстановить естественный прирост населения.

Кроме того, президент поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%. Помимо этого, глава государства выступил за установление льготной ставки по ипотеке для семей с детьми на срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, могут компенсировать по ипотеке 450 тысяч рублей.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.

