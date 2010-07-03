Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщает Агентство "Москва" во вторник, 12 марта.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что документ должны принять окончательно на следующей неделе. По его словам, перерасчет пенсий будет произведен с 1 января 2019 года. Он затронет более четырех миллионов человек.

"Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически", – подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что законопроект запрещает пересмотр размера ежемесячной доплаты в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Таким образом, пенсионеры получат и проиндексированную пенсию, и доплаты в полном объеме.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин поставил задачу проиндексировать все пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров. Глава государства также поручил досчитать и пересчитать пенсии, которые были получены в начале года.

После этого в Минтруде объявили об изменении порядка начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. По данным ведомства, сначала установят социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. Затем осуществят индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

