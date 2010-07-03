Медведев рассказал о выплатах неработающим пенсионерам

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Госдума должна принять законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума в весеннюю сессию. Тогда до 1 июля 2019 года пенсионеры получат первые выплаты, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает ТАСС.

Глава кабмина рассчитывает, что неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. Он также напомнил, что законопроект подготовлен по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Медведева, сейчас закон обеспечивает вышедших на пенсию граждан выплатами не меньше прожиточного минимума, который нередко достигается за счет надбавок и индексаций. Готовящиеся поправки принципиально изменят эту систему.

"Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона, и только потом будет проводиться индексация пенсий", – пояснил Медведев.

Как утверждает премьер, это приведет к тому, что доходы пожилых граждан ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации и единовременной денежной выплаты в 2019 году.

В своем послании Федеральному собранию глава государства поставил задачу проиндексировать все пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров. Кроме того, президент поручил досчитать и пересчитать пенсии, которые были получены в начале года.