Малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Малообеспеченные пенсионеры смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Сделают это за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин поставил задачу проиндексировать все пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров. Президент также поручил досчитать и пересчитать пенсии, которые были получены в начале года.

После этого в Минтруде объявили об изменении порядка начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. По данным ведомства, сначала установят социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. Затем осуществят индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты. В результате неработающие пенсионеры получат прибавку, пообещали в Минтруде, предложив проиндексировать социальные пенсии на 2%.

В Пенсионном фонде, в свою очередь, уточнили, что увеличение социальных доплат к пенсии затронет четыре миллиона россиян.