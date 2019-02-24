Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему было принято решение изменить порядок индексации пенсий. Эту тему она затронула, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам Голиковой, "мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан − и президент эти же письма получал − по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного". Как подчеркнула вице-премьер, это "было как раз связано с тем, что в законодательстве стояло... ограничение, что ниже прожиточного минимума нельзя платить".
Голикова подтвердила информацию о готовящемся пересчете пенсий. Заместитель главы кабмина также отметила, что для каждого пенсионера он будет индивидуальным, но с учетом индексации от 1 января 2019 года. По словам вице-премьера, правительство также учтет индексацию ежемесячной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которая была сделана 1 февраля.
"Социальная сфера самая финансово чувствительная и самая емкая, важно не ошибиться при выборе решений и мер, которые будут нужны обществу, нашим гражданам, населению", − заявила Голикова. Она добавила, что перед посланием Федеральному собранию они с главой государства обсуждали, "как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям".
В послании Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин поставил задачу проиндексировать все пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров. Президент также поручил досчитать и пересчитать пенсии, которые были получены в начале года.
После этого в Минтруде объявили об изменении порядка начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. По данным ведомства, сначала установят социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. Затем осуществят индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты. В результате неработающие пенсионеры получат прибавку, пообещали в Минтруде, предложив проиндексировать социальные пенсии на 2%.
В Пенсионном фонде, в свою очередь, уточнили, что увеличение социальных доплат к пенсии затронет четыре миллиона россиян.
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