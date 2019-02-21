В ПФР объяснили новые правила индексации пенсий

Фото: ТАСС/Мария Дмитриенко

Увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется четырех миллионов человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Дополнительную потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019-2024 годах оценили в 120 миллиардов рублей. Увеличение социальных доплат затронет порядка четырех миллионов пенсионеров, в том числе 500 тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты.

Новый порядок коснется и прошедшей в январе 2019 года индексации страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в ПФР.

В Минтруде ранее заявили, что изменят порядок начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. Сперва будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Затем начнет осуществляться индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. По его словам, пенсии и ежегодные денежные выплаты необходимо немедленно индексировать сверх уровня прожиточного минимума. Президент также согласился с предложением Федерации независимых профсоюзов России устанавливать компенсации и стимулирующие выплаты для работающих пенсионеров, начиная от показателя МРОТ.